Nel Fermano sequestrate parrucche e maschere di Carnevale

In un esercizio commerciale di abbigliamento e casalinghi la Guardia di Finanza di Fermo ha sequestrato diverse centinaia di prodotti, tra cui maschere, parrucche, costumi e altri accessori di Carnevale privi di etichettature ed informazioni minime previste dal Codice del Consumo (composizione, presenza di eventuali allergeni, Paese d'origine, indicazioni in lingua italiana ecc.). Durante il controllo per verificare la corretta etichettatura, l'apposizione del marchio CE e la legittima della messa in commercio dei prodotti, sequestrati altri oggetti tra cui porta-cellulari e portachiavi recanti loghi di noti brand che, viste le modalità di confezionamento, di detenzione e di assenza di documentazione giustificativa, si sospetta possano essere prodotti contraffatti.

Il titolare della ditta, di origine cinese, è stato denunciato alla Procura di Fermo per il commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione (art. 648 c.p.). Per le violazioni contemplate dal Codice del Consumo a tutela della salute della collettività, sono state irrogate le relative sanzioni pecuniarie e segnalazione del responsabile alla Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza. La persona denunciata, per il principio della presunzione d'innocenza, non potrà essere ritenuta colpevole sino a quando la sua responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.



