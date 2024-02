Azienda ospedaliero universitaria Marche, 9 stabilizzazioni

All'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche "inizia il percorso delle stabilizzazioni" e stabilite "proroghe fino al 30 giugno 2024 per il personale precario a tempo determinato". Lo fa sapere l'azienda: "è pronta sul tavolo della Direzione Generale la determina che dispone la nomina a tempo indeterminato di nove unità appartenenti a vari profili professionali, in particolare: cinque infermieri, un Operatore Socio Sanitario, un Fisioterapista, un Ostetrica e un Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare".

Si tratta di "personale in possesso dei requisiti pervisti dalla normativa per la valorizzazione delle professionalità impegnate nelle aziende ospedaliere durante l'emergenza Covid".

"Quest'anno - sottolinea il direttore generale, Armando Marco Gozzini - inizia nel segno delle stabilizzazioni e dall'aumento del tetto di spesa e della pianta organica, ci stiamo impegnando con grande determinazione per garantire la massima efficienza ai bisogni assistenziali dei pazienti e continueremo a lavorare per mantenere elevati i nostri standard di qualità".



