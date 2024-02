Ad ottobre Ancona ospiterà alla Mole Vanvitelliana il G7 Salute

"Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2024, nell'anno di Presidenza Italiana, la città di Ancona ospiterà un evento di portata mondiale, il G7 Salute". Lo fa sapere il comune. "Con un anno di anticipo, nell'ottobre scorso una delegazione diplomatica, deputata all'organizzazione di vertici internazionali, ha effettuato un apposito sopralluogo nel territorio comunale di Ancona, individuando nella Mole Vanvitelliana la sede opportuna, - spiega l'amministrazioe - in particolare la Sala Auditorium per il vertice, e le altre sale per le riunioni delle diverse delegazioni".

"Le aree maggiormente interessate dall'evento G7 saranno, pertanto, tutte quelle afferenti la Mole, i punti di accesso alla città ma anche la zona di Portonovo, - riferisce ancora il Comune - nonché gli spazi circostanti le strutture ricettive alberghiere principali".

In vista dello speciale appuntamento, "a favore del Comune di Ancona la Regione Marche ha stanziato un contributo straordinario pari a due milioni di euro riservato alla manutenzione straordinaria delle strade per l'evento G7 Salute.

Gli interventi riguarderanno le aree pertinenziali, anche verdi, delle zone individuate, compresa la manutenzione delle rotatorie, e saranno perciò di di competenza dell'Area Opere Pubbliche (costo stimato 1,8 milioni di euro) e del Servizio Ambiente, Verde pubblico, Decoro urbano (costo stimato 200mila euro).



