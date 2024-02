Intesa Sanpaolo sostiene edilizia basso impatto ambientale

Intesa Sanpaolo a fianco del gruppo immobiliare Benni per premiare la sostenibilità ambientale ed energetica di un progetto edilizio a Senigallia (Ancona). Il gruppo bancario italiano ha scelto di sostenere con un finanziamento di 5 milioni di euro la realizzazione delle "Residenze al porto", le abitazioni che riqualificheranno l'area portuale della cittadina marchigiana: nella darsena Bixio ora esistono edifici in degrado, le cosiddette "casette dei pescatori".

Il contributo milionario servirà per dare un impulso alla progettazione eco compatibile: gli edifici saranno classificati NZEB (Nearly Zero Energy Building) con classe energetica A4, curati nei dettagli per ridurre la presenza di ponti termici, con la scelta di materiali isolanti per migliorare la prestazione energetica. Il progetto prevede anche l'utilizzo di generatori termici alimentati da fonti rinnovabili (aria e sole) come pompe di calore ad elevata efficienza e pannelli solari termici per la produzione gratuita di acqua calda sanitaria, oltre a un impianto fotovoltaico in grado coprire una quota rilevante di energia elettrica richiesta per gli usi condominiali.

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo segue di poche settimane quello che un altro istituto di credito ha concesso per analoghi motivi a una società collegata alla stessa Immobiliare Benni. Lo scorso gennaio, infatti, da Bper era stato annunciato il finanziamento da ben 9 milioni di euro alla società Iniziative Turistiche Senigallia srl per realizzare un complesso immobiliare sul lungomare Da Vinci a Senigallia, dove un tempo sorgevano le "ex colonie Enel". Alla base del sostegno economico, l'idea di un'edilizia attenta al minor impatto ambientale.



