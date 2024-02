Furto monili in oro in casa degli anziani assistiti, denunciata

Dall'ottobre del 2023, per due mesi, mentre lavorava in un'abitazione per assistere una coppia di anziani, una 57enne di Fermo avrebbe sottratto vari monili in oro per un valore di circa 15mila euro poi rivenduti ad alcune attività di compro oro. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Fermo dopo un'indagine avviata dopo la denuncia della figlia dei due anziani. La 57enne è stata denunciata in stato di libertà per furto all'Autorità giudiziaria.

Parte dei gioielli sottratti è stata rinvenuta dai Carabinieri presso un'oreficeria di Fermo, ancora non sottoposti a fusione; dopo il riconoscimento, sono stati sottoposti a sequestro su disposizione dell' autorità Giudiziaria, informata dai carabinieri che avevano individuato i monili rubati. L'Arma sottolinea l'importanza fondamentale della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini, per la conclusione dell'indagine grazie alla segnalazione tempestiva della parte lesa e, poi, all'azione pronta ed efficace dei carabinieri.





