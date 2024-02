Dopo dieci anni latitante arrestato in Bulgaria

È stato arrestato nel suo Paese di origine un cittadino bulgaro di 47 anni ricercato per furto aggravato in concorso su disposizione della Procura generale di Perugia.

I fatti risalgono ad oltre dieci anni fa e sono stati commessi nel territorio di Cartoceto, nella provincia di Pesaro e Urbino.

L'uomo, insieme ad un complice, approfittando delle ore notturne e in assenza del personale di vigilanza, si era introdotto in un cantiere edile e si era impossessato di un ingente quantitativo di rame, del valore di diverse decine di migliaia di euro. A suo carico anche il danneggiamento sulle cose.

Il bulgaro è stato fermato dalla polizia locale, nella città di Dupnitsa, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia al termine di una attività investigativa intrapresa dall'ufficio Sdi, costituito da personale di Polizia penitenziaria all'interno dell'ufficio esecuzioni, in collaborazione con i collaterali organismi esteri.

Le ricerche, che hanno permesso la presumibile localizzazione del latitante, si erano estese anche nella provincia di Padova.

Il condannato dovrà ora scontare una pena di quattro anni quattro mesi di reclusione. Attualmente è in attesa di estradizione verso l'Italia.



