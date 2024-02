Nel Maceratese sequestrati cosmetici contenenti sostanza nociva

Una società esponeva per vendita circa 200 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti una fragranza sintetica, il Butylphenyl Methylpropional, conosciuta con il nome "Lilial", usata per preparare prodotti per la cura e l'igiene della persona (creme, profumi, deodoranti, shampoo ecc.), vietata dal primo marzo 2022 dopo l'aggiornamento Ue dell'elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (Cmr). Lo hanno scoperto i militari del Gruppo di Macerata durante una serie di controlli presso gli esercizi commerciali del territorio, intensificati anche in vista della festa di San Valentino. Nel caso specifico, la merce è stata sequestrata e il legale rappresentante della ditta, fatta salva la presunzione d'innocenza, denunciato a piede libero alla Procura di Macerata e segnalato alla Camera di Commercio.

Oltre ai prodotti contenenti Lilial, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 250 articoli per la cura della persona, privi delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo", importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati in Italia, riportino quantomeno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identificazione del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e destinazione d'uso, il tutto in lingua italiana, allo scopo di garantire all'acquirente una scelta consapevole e l'uso del prodotto in sicurezza.



