Frontale tra moto e auto in uscita di curva, morta una donna

Incidente stradale mortale intorno alle ore 15 sulla strada provinciale Potentina tra Potenza Picena e Montelupone (Macerata). Una moto, all'uscita di una curva, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda che proveniva in senso opposto: la 40enne conducente del motociclo è deceduta mentre sono rimasti illesi i quattro componenti della famiglia che viaggiavano a bordo dell'auto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, per ricostruire la dinamica dell'incidente, e i sanitari del 118, Croce Gialla e Croce Rossa per l'assistenza medica. La donna è però deceduta sul colpo per i traumi subiti nell'impatto.



