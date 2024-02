Oltre 700 episodi di spaccio, carabinieri arrestano 2 uomini

Circa 265 grammi di eroina, 500 grammi di hashish smerciati in circa 700 episodi di spaccio tra maggio 2022 e dicembre 2023 a Macerata e Fermo: cessioni dalle quali gli indagati, in concorso tra loro, avrebbero tratto un illecito profitto pari a 21.500 euro. E' quanto hanno ricostruito dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile - sezione operativa della compagnia di Macerata che nella mattinata di ieri hanno tratto in arresto un 45enne e un 38enne, residenti nella provincia di Fermo, ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. Sono stati posti agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

L'indagine ha avuto origine dal sequestro di 52 grammi circa di eroina che i militari del Nor avevano eseguito nel novembre 2023 a Montecosaro Scalo: la droga era a bordo di un'Audi A3 condotta dal 45enne che la nascondeva negli slip. Nel borsello l'uomo custodiva anche un piccolo bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione nel Fermano era stato trovato materiale per preparare e confezionare le dosi, tra cui due bilancini di precisione con residui di stupefacente. Da qui era partita l'indagine che ha a portato all'arresto e a ulteriori perquisizioni domiciliari nelle abitazioni degli indagati nel Fermano; sono stati rinvenuti e sequestrati altri due bilancini di precisione, un involucro contenente 4,5 grammi di eroina ed un flacone della capacità di 5 centilitri di metadone. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati riportati nelle rispettive abitazione in regime di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.





