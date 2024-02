Incendio in un'azienda agricola, salvi personale e bestiame

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, in un'azienda agricola di Serra de' Conti (Ancona). Le fiamme sono divampate intorno alle ore 14 interessando il fienile e avvolgendo l'intera struttura, completamente carbonizzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: le squadre di Senigallia e Arcevia stanno gettando acqua sui materiali per contenere l'incendio. Terminata questa operazione, che si sta prolungando da ore, seguiranno le operazioni di smassamento del fieno per evitare che le fiamme possano riprendere forza. Salvi gli animali dell'azienda agricola: l'incendio non ha coinvolto i capi di bestiame né causato ustioni o ferite al personale della realtà serrana.



