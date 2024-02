Ast Ancona, +36mila prestazioni erogate in aree più critiche

Nel 2023 l'Azienda sanitaria territoriale 2 di Ancona ha potenziato l'offerta di prestazioni ambulatoriali erogate da 943 mila del 2022 a oltre un milione (+8,3%; un aumento doppio rispetto al +3,5% del 2022); cresciuta l'offerta di prestazioni maggiormente critiche oggetto del Piano azionale gestione liste di attesa (Pngla): da 507 mila del 2022 a 543 mila del 2023 (+6,9%, +36mila; +8.2% diagnostica per immagini). Sono dati resi noti in una conferenza stampa in Regione dal direttore generale dell'Ast 2 Giovanni Stroppa.

Presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il vice presidente Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità, e il sottosegretario alla presidenza dottor Aldo Salvi. Da luglio 2023 all'Ast 2 è stata infatti istituita un'Unità di coordinamento aziendale per abbattere le liste di attesa con partecipazione multidisciplinare e riunioni settimanale. Le risorse assegnate nel 2024 sono salite a 1.465.044 euro.

Per aumentare la collaborazione tra le aziende sanitarie di Ancona (Ast 2, Inrca e Azienda ospedaliero universitaria delle Marche) ed rendere più efficiente il sistema istituto il Coordinamento interaziendale sanità Ancona (Cisan), presieduto dal dottor Salvi. Potenziato il personale sanitario: nel 2023 574 assunzioni e 162 stabilizzazioni. Al primo gennaio 2024 l'Ast 2 conta 4.266 dipendenti. Nel 2023 banditi 51 concorsi per assumere a tempo indeterminato dirigenti medici in varie discipline, nuovo concorso per assumere Oss. In crescita le attività di screening: +54% per Hpv; nel 2022 l'adesione a screening oncologici era stata del 34,6% per colon retto, del 43,1% per cervice uterina, del 64,9% per la mammella: visto il numero di inviti molto superiore nel 2023, si attende un netto miglioramento anche delle percentuali di adesione. Nei primi 9 mesi del 2023 l'attività ospedaliera per ricoveri è salita del +3,1%; inoltre la mobilità attiva intra-regione (+3,6%) ed extra-regione (+6,9%). Aumenta anche il numero di interventi chirurgici (+2,85%) nello stesso periodo di riferimento.

Importante anche l'impegno dell'AST di Ancona sul fronte delle liste di attesa: nel 2023 sono state assegnate da parte della Regione risorse per 1.001.358,55 euro.



