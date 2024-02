Via libera provvisorio Antitrust Gb a Whirlpool-Arcelik

Via libera provvisorio da parte dell'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma) per l'accordo tra Whirlpool e Arçelik che porterà alla nascita di una nuova società, con il gruppo turco con una quota del 75% e della multinazionale americana al 25%. La decisione finale è attesa il 26 marzo. Secondo l'accordo, Whirlpool trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con i 7 stabilimenti e tutta la forza lavoro. Arcelik conferirà due stabilimenti produttivi in Romania.

L'Autorità britannica, dopo un iniziale stop per aprire un'indagine approfondita di fase 2, nella giornata di oggi ha dato un aggiornamento in merito alla transazione Arcelik/Whirlpool, rilevando "provvisoriamente che continuerà ad esserci una concorrenza significativa nei prossimi anni. Abbiamo inoltre constatato in via provvisoria che la posizione di mercato di Whirlpool è diminuita, mentre i nuovi operatori nel Regno Unito continuano a crescere a un ritmo significativo. La nostra opinione provvisoria è quindi che, a seguito di questo accordo, i consumatori continueranno a beneficiare di un'ampia gamma di opzioni per i principali elettrodomestici" le parole di Martin Coleman, presidente della commissione indipendente britannica, riferisce una nota.



