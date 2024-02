Al via i Carnevali storici del Piceno

I Carnevali storici del Piceno di Ascoli, Offida, Castignano e Acquasanta Terme, hanno dato il via ufficialmente oggi alla kermesse carnascialesca. Ad Ascoli Piceno davanti a Re Carnevale sono stati protagonisti gli studenti, ma anche qualche macchietta si è esibita, dando vita a scenette in una sorta di teatro di strada che è la cifra distintiva della manifestazione. Il tema più gettonato è stato ovviamente il 'Gladiatore' Russell Crowe, che recentemente ha rivelato di avere scoperto di avere un avo ascolano. All'attore dovrebbe essere conferita la cittadinanza onoraria. Domenica e martedì Grasso è in programma il concorso mascherato.

Ad Offida il sindaco Luigi Massa ha consegnato stamani a tutte le Congreghe le Chiavi di Mezzo Millennio della Città di Offida, nel primo cinquecentesimo del Carnevale Storico. La decisione del primo cittadino è stata decretata come impegno a cui si conformeranno tutti i sindaci che verranno e che vivranno l'emozione delle prossime ricorrenze cinquecentenarie. "Offida è grande - commenta emozionato Massa - il nostro Carnevale è grande. Fratellanza, divertimento, goliardia e gioia pura lo contraddistinguono. Questo è, questo siamo!".

Festa oggi anche a Castignano, dove la tradizione carnevalesca risale addirittura agli antichi romani con la tradizionale 'pizza unta', in attesa dei 'Moccoli', lampioncini di carta colorata che sfilano in notturna.

A Pozza e Umito, frazione di Acquasanta, bisogna attendere sabato pomeriggio per vedere protagonisti gli 'Zanni'. Il Carnevale di Acquasanta risale al 1530. Il costume degli Zanni è caratterizzato da un copricapo a punta, chiamato coccarda, dal quale scende una moltitudine di strisce di carta variopinta che ricorda Arlecchino. Tutti sono 'armati' di una spada di legno, la 'staiola' che anticamente serviva per difesa: quando a suo tempo si deridevano le zitelle in piazza, non di rado venivano usate queste spade per difenderne l'onore.



