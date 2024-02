Sanremo: al Villaggio ci sono il Carnevale di Fano e Rossini

La Provincia di Pesaro Urbino, il Carnevale di Fano e Gioachino Rossini sono approdati oggi la Villaggio del Festival, nell'ambito del progetto Le Marche in Festival, organizzato dalla Regione e da Camera Marche.

All'autore del Barbiere di Siviglia, nume tutelare della Capitale della Cultura 2024, è stato dedicato il pomeriggio di oggi all'interno del Villaggio del Festival a Villa Ormond a Sanremo, con esibizione dai balconi dei cantanti lirici che hanno eseguito arie rossiniane. Stamattina un pezzo di Carnevale fanese ha imperversato nelle vie di Sanremo per la soddisfazione dell'assessore al Turismo di Fano Etienne Lucarelli. "L'antico carnevale fanese sia patrimonio di tutte le Marche", ha ribadito. Oggi si è svolta anche una master class per studenti guidata dal maestro Alejandro Abrante del Rossini Opera Festival. Domani, giorno di Carnevale, la ribalta sarà per Macerata coi clown di Monte San Giusto e l'eccellenza dello Sferisterio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA