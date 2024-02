Protesta dei trattori a Jesi, inno di Mameli e banchetti di cibo

Protesta dei trattori allegra, rumorosa e colorata alla periferia di Jesi (Ancona), in via don Rettaroli, nei pressi di un grande supermercato. Si tratta di una manifestazione spontanea, organizzata solo con il passaparola, in questa caso su una chat via WhatsApp, che ha raggiunto oltre mille adesioni in tutte le Marche. Gli organizzatori, guidati da un'agricoltrice di Chiaravalle Elisa Fulgenzi, hanno avuto dalla Questura il permesso per fare un presidio statico, senza cortei, ma ogni tanto qualche trattore arriva o riparte e si vede un mezzo agricolo spuntare in città.

I manifestanti non hanno esposto le bandiere delle associazioni di categoria, ma solo il tricolore italiano. Si tratta di piccoli produttori, che ritengono di essere danneggiati dalle politiche della Ue, ma anche dal mancato supporto del governo italiano o dalle stesse organizzazzioni agricole. Limitati nei movimenti, gli agricoltori hanno supplito con la fantasia nei cartelli e con banchetti di prodotti agroalimentari locali a km zero a offerta libera. "Siamo un presidio di buon cibo e salute, un presidio per il territorio e l'ambiente" raccontano.

"Incolti sarete voi, no le nostre terre" si legge su uno striscione, "Uniti contro le ecofollie europee", "Basta caro gasolio ingiustificato", "Prezzi onesti per i nostri prodotti italiani, stop importazioni" è scritto su altri e, in dialetto jesino, "la carne sintetica ve la magnade voaltri". Molti i ragazzi presenti, alunni delle scuole agrarie del territorio, che hanno esposto su un Apecar il cartello "No Farmers, no Food, no Future", la versione 'agricola' dei Fridays for Future.

Infine un altro cartello che cita 'Viva l'Italia' di Francesco Gregori, canzone amata dalla sinistra: "Viva l'Italia, l'Italia che resiste". E qualcuno, più anziano, canta l'inno di Mameli, con la mano sul petto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA