Nel 2025 per la prima volta a Ancona Campionati Universitari

nel 2025 Ancona ospiterà per la prima volta i Campionati nazionali universitari primaverili, suddivisi in dieci giorni di gare tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del prossimo anno. Ad annunciarlo in un incontro stampa a pochi giorni dall'assegnazione della manifestazione, sono stati oggi il sindaco Daniele Silvetti, gli assessori allo Sport Giovanni Zinni (vicesindaco), all'Università Marco Battino e al Turismo e Impianti sportivi Daniele Berardinelli, assieme al rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e ad esponenti dei Centri universitari sportivi (Cus) e del Coni.

L'iniziativa, sostenuta anche dalla Regione Marche, porterà nel capoluogo tra i 3.000 e i 4.000 atleti accompagnati da tecnici e allenatori, senza considerare l'indotto turistico. "Un tassello importante del lungo calendario di eventi di carattere nazionale previsti ad Ancona - ha osservato Silvetti -, con l'obiettivo di farla diventare città universitaria anche con lo sport, nonostante i ritardi ereditati dalla precedente amministrazione sull'adeguamento dei nostri impianti sportivi".

Tra questi lo Stadio del Conero, quello Dorico, il Palascherma, il Palaprometeo e il Pala Casali (ex Palaindoor) con l'annesso campo Italico Conti che accoglieranno a seconda dei casi le discipline standard (atletica leggera, calcio, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo) e quelle eventualmente proposte dall'organizzazione.

La manifestazione prevede la partecipazione sia di atleti amatoriali che di agonisti professionisti, purché non superino i 27 anni d'età e siano iscritti all'Università o ad altre istituzioni formative riconosciute dallo Stato. "Un'occasione per far incontrare i giovani nel segno della nostra missione - ha detto Gregori -, che non è solo quella di creare competenze, ma anche d'intervenire su questioni sociali come abbiamo fatto affrontando temi quali la reclusione e la tratta delle schiave".

Alla conferenza stampa hanno assistito il segretario generale della Federazione italiana dello sport universitario FederCusi Pompeo Leone (da remoto), il presidente del Cus Ancona David Francescangeli e quello del Coni Marche Fabio Luna.



