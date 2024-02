Legge Marche per celebrazioni 500 anni Ordine Frati Cappuccini

Via libera, a maggioranza, del Consiglio regionale alla proposta di legge per i 500 anni dall'istituzione dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Attraverso la proposta di legge si vuole riscoprire e valorizzare lo stesso Ordine nato intorno al 1528 a Camerino.

Per la Pdl, a iniziativa dei consiglieri regionali di Forza Italia Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (vice presidente dell'Assemblea legislativa), che stanzia risorse per 20mila euro per le iniziative, sono relatori la stessa Marcozzi e Andrea Biancani (Pd, vice presidente Consiglio).

"La Regione, recita il primo articolo della legge - nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio, attiva iniziative per la preparazione delle celebrazioni del Cinquecentesimo anniversario della fondazione (1528-2028), dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini". In particola la Regione sosterrà "iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini nelle Marche" e anche eventi per "l'accoglienza". Viene istituto un Comitato promotore delle celebrazioni per "elaborare un programma e un piano di iniziative culturali tra le quali attività espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e nazionale"; per "predisporre e coordinare programmi tesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA