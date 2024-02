La Polizia nella casa dello spaccio, arrestato 43enne

Un uomo è stato arrestato ieri sera a Jesi (Ancona) dalla Polizia a seguito di una operazione antidroga che ha condotto al ritrovamento e al sequestro, in una abitazione del centro, di 230 grammi di cocaina e di 40mila euro in contanti. Si tratta di un 47enne di origine albanese, pregiudicato con precedenti per droga, attualmente affidato in prova ai servizi sociali; è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato, coordinati dal dirigente vice questore Paolo Arena, con unità cinofile antidroga di Ancona, e su direttiva del questore e del prefetto.

Appostati nei pressi dell'abitazione dell'uomo, in via Setificio, gli agenti si sono accorti che un pregiudicato era entrato ed uscito rapidamente dalla casa, poi si era allontanato in auto. Controllato, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale. Tornarti nell'abitazione i poliziotti hanno bloccato il proprietario della casa, quindi hanno perquisito i locali con l'impiego dei cani Hermes ed Edox.

Cocaina e banconote erano nascoste in una cassaforte chiusa e incassata nel muro di una stanza nel seminterrato. Rinvenuti anche un bilancino, centinaia di ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento della droga, accendini, forbici, contenitori, frullatore intrisi dello stesso stupefacente, sostanza creatina per il taglio ed un tablet collegato ad impianto di video sorveglianza per controllare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Una vera e propria casa dello spaccio.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato guadagni per oltre 40mila euro. Avvisato il pm di turno, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della direttissima.



