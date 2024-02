Trattori alle porte di Osimo

La protesta dei trattori è arrivata in provincia di Ancona, a Osimo, dove un centinaio di agricoltori e allevatori si sono radunato in un terreno della frazione Padiglione. La manifestazione, non organizzata da sigle sindacali è stata autorizzata dalla Questura. "Vuoi vedere le stelle? Vivi di agricoltura e vai per aria" la scritta su uno dei cartelli esposti sui trattori. A fasi alterne i mezzi agricoli, scortati da auto della polizia, si muovono tra la Sp 3 e via Montefanese, creando rallentamenti al traffico. Nel pomeriggio, il corteo si dovrebbe spingere fino alla periferia di Osimo, sempre scortato dalla forze di polizia.



