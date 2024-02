Rettore Unicam, non abbiate paura di innovare e sperimentare

"Non abbiate paura di innovare, di sperimentare, di ricercare, di costruire il futuro perché un albero con radici profonde non teme il vento": così il neo rettore, Graziano Leoni, ha aperto il suo intervento per l'inaugurazione del 688/o anno accademico dell'Università di Camerino, a cui ha portato il saluto da remoto anche la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Un discorso, quello del rettore, incentrato sulla "persona, il valore e la scienza". E non è mancato il riferimento alla ricostruzione post terremoto, anche alla luce dell'inaugurazione della nuova sede del Rettorato, nel centro storico di Camerino.

"L'aver voluto riportare la sede del Rettorato in centro storico in un edificio ristrutturato dopo i danni subiti a causa del sisma - ha sottolineato Leoni - riveste una profonda valenza simbolica e rappresenta un segnale forte che significa proprio recuperare le nostre radici".

"Sono diversi i cantieri aperti - ha ricordato ancora il rettore - che procedono con celerità e per altri stanno partendo i bandi per l'affidamento dei lavori". "Prestissimo avremo anche ulteriori nuovi spazi dedicati ai nostri studenti: stiamo finalmente allestendo il rinnovato polo che include aule e laboratori didattici per le scienze chimiche, fisiche, farmaceutiche e gastronomiche ed abbiamo avviato i lavori per la realizzazione di un piccolo padiglione per lo studio e l'aggregazione - ha aggiunto -. Anche la realizzazione dello Student Center procede speditamente. Gli spazi liberati presso l'edificio di via D'Accorso saranno adibiti a nuove aule".

Presso il Rettorato è stata, infine, inaugurata anche la mostra di Giuliana Flavia Cangelosi, dottoranda Unicam, che ha come tema "Tra linee e algoritmi". Un viaggio tra arte, architettura, design e tecnologia.



