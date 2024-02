Procura minorile chiede rinvio a giudizio per 6 minorenni

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona ha concluso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei minori presunti responsabili di una rapina commessa in pieno centro a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). I fatti risalgono ad una sera di febbraio 2022, quando alcuni giovani, noti per altri episodi delittuosi, in concorso tra loro e con il volto travisato, hanno accerchiato tre ragazzi del posto che passeggiavano in viale Marinai d'Italia, zona faro, e sotto la minaccia di un coltello e con frasi minatorie, dopo aver precluso loro ogni via di fuga, li hanno rapinati del denari che avevano con sé.

Le indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, unite ai servizi di controllo del territorio per arginare la movida molesta, hanno permesso di raccogliere elementi di prova a loro carico, anche attraverso l'analisi delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro cittadino.

Gli elementi raccolti sul ruolo svolto da ogni persona sottoposta alle indagini, sono stati pienamente accolti e valutati idonei dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona per il rinvio a giudizio dei sei presunti responsabili.



