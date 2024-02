Da domani biglietti per Muti a Jesi (16 marzo) e Ascoli (17 marzo)

Al via da domani 7 febbraio la vendita dei biglietti per i due concerti diretti da Riccardo Muti alla guida dell'Orchestra 'Cherubini', in programma il 16 marzo a Jesi (Ancona) e il 17 marzo ad Ascoli Piceno per celebrare i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Sul podio dell'orchestra da lui stesso fondata e formata da giovani, talentuosi strumentisti, tutti under 30, provenienti da ogni regione italiana, Muti dirigerà un programma di musiche di Pergolesi e Spontini, arricchito dalle voci soliste di Caterina e Margherita Sala. Il concerto apre le Celebrazioni Spontiniane, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con il Comune di Maiolati Spontini, con il contributo del Comune di Ascoli Piceno e con il sostegno di Ministero della Cultura e regione Marche.

I biglietti saranno disponibili presso le Biglietterie dei Teatri Pergolesi e Ventidio Basso già in mattinata, mentre dalle ore 12.30 per Jesi e dalle ore 19.30 per Ascoli Piceno sarà possibile effettuare anche l'acquisto online sul circuito Vivaticket.



