Camion cisterna si ribalta su A14 tra Pesaro e Fano, code

Il tratto autostradale tra Pesaro e Fano dell'A14 è chiuso a causa di un incidente stradale avvenuto all'altezza del km 162: un camion cisterna che trasportava liquido alimentare si è ribaltato. Il mezzo pesante stava andando in direzione nord quando, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta senza coinvolgere altri veicoli. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro ha estratto il conducente dalla cabina, in collaborazione con il personale del 118.

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano dele code verso Ancona.

Agli utenti diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Pesaro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Fano.



