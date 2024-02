Al via pulizia monumenti da scritte dei writers ad Ancona

Sono partite questa mattina le operazioni di ripulitura delle scritte dei writers, che interesseranno diverse zone del centro di Ancona. La prima fase è scattata nella zona del parcheggio Traiano/via XXIX Settembre.

Saranno in seguito cancellate le scritte in piazza Roma (nei pressi dei bagni pubblici e della fermata dei bus), nell'area del Museo della Città (sulle facciate rivestite con pannelli metallici) a ridosso dell'accesso alle cisterne della Fontana del Calamo.

L'intervento è condotto da una ditta specializzata con tecniche e prodotti idonei alla ripulitura dei monumenti di particolare pregio e valore. Attraverso l'azione di un gel biologico che non danneggia le superfici sulle quali viene applicato (marmo, pietra, metallo), e l'utilizzo successivo di spazzole o acqua a pressione (se necessario anche con più passaggi), le vernici vengono completamente rimosse e le superfici protette da futuri deturpamenti.

L'obiettivo, come sottolineato anche dal sindaco Daniele Silvetti, è quello di restituire decoro e attrattività al capoluogo dorico e in particolare ai monumenti e ai luoghi che costituiscono la fisionomia e l'identità più profonda della città di Ancona.

All'intervento, che sarà condotto nel corso di alcune settimane, si affianca l'ordinanza anti writers, valida fino al 4 marzo, che vieta in tutto il territorio comunale di disegnare, scrivere sui muri, apporre firme nelle forme e con i simboli più vari, scalfire e incidere sulle pareti, sulle pertinenze degli edifici pubblici e privati, nonché sui monumenti, sulle facciate delle chiese, sui manufatti e beni strumentali al servizio della città. Ai trasgressori il Comune di Ancona richiederà comportamenti "positivi": ravvedimenti operosi e funzionali al ripristino, da svolgersi o direttamente oppure tramite ditta qualificata (a cura e spese del writer), sotto la direzione e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale e dei soggetti competenti in materia di tutela.

L'inosservanza comporterà a carico del writer l'addebito delle spese sostenute dal Comune oppure una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità della violazione.





