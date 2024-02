Il Menù alla Rossini del firmamento stellato chef marchigiani

E' ispirato alla figura e ali piatti amati da Gioachino Rossini il menù offerto dal 'firmamento stellato' di chef marchigiani all'inaugurazione dello stand della regione Marche alla Bit. Riferimento d'obbligo nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Ecco il menù: Ristorante Dalla Gioconda-Chef Davide Di Fabio Ricetta: Entrata Pane fritto e insalata di uova al pomodoro. Vino in abbinamento-Verdicchio di Matelica DOC 2022 ColleStefano.

Ristorante Nostrano-Chef Stefano Ciotti Ricetta: Antipasto Minestra di canocchie crude alla Rossini, con brodo di maiale tartufo nero e foie gras.

Vino in abbinamento-Verdicchio dei Castelli di Jesi brut DOP, 2019 selezione Nostrano- Federico Mencaroni.

Ristorante Andreina-Chef Errico Recanati Ricetta: Primo piatto Cappelletto alla Rossini con ripieno di vitello arrosto, tuorlo d'uovo, tartufo nero e salsa di fegato grasso Vino Pelago Umani Ronchi 2019.

Ristorante L'Arcade-Chef Nikita Sergeev Ricetta: Entrata Consommé di coda di bue al tartufo nero.

Vino in abbinamento: Lacrima di Morro d'Alba Superiore 2022 DOC PAUCCA F.lli Badiali.

Ristorante Retroscena-Chef Pierpaolo Ferracuti Ricetta: Secondo piatto Faraona farcita alla Rossini Vino in abbinamento: Rosso Conero 2020 Fattoria Le Terrazze.

Ristorante Il Tiglio-Chef Enrico Mazzaroni.

Ricetta: Antipasto Insalata Benedetta al tartufo nero Latte cagliato di capra dei Sibillini Miso di mela rosa e Fegato di vitello.

Vino in abbinamento: Falerio pecorino 2022 'al Montenegro ' Az Quinti.



