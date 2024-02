Escursionista ferita sul Conero, arrivano vigili fuoco e Cnsas

Vigili del fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti nel primo pomeriggio in località Poggio di Ancona per soccorrere una donna infortunata nel sentiero 301 del Monte Conero. L'escursionista si era ferita ad una gamba, cadendo sul sentiero. I tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Ancona e i vigili del fuoco della sede centrale di Ancona hanno raggiunto la donna, collaborando con il personale di Icaro 2 di Fabriano e della Croce Gialla di Camerano per le prime cure sul posto. L'escursionista è poi stata trasportata alla strada più vicina per il trasferimento in ambulanza all'0spedale di Torrette. Sul luogo anche l'eliambulanza.





