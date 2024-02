ANSA-SCHEDA/Marche alla Bit, nel 2023 crescono stranieri

L'analisi dei flussi dei dati rilevati dall'Osservatorio regionale del turismo delle Marche per l'anno 2023 (in attesa della validazione dell'Istat), è in linea con l'annualità precedente evidenziando un interessante trend positivo degli stranieri. Lo rende noto la Regione Marche, che oggi ha inaugurato il suo stand alla Bit di Milano.

La riapertura delle rotte internazionali e lo stabilizzarsi della situazione post-pandemia infatti, da una parte ha portato ad un lieve contrattura delle presenze del turismo interno (9.347.204; -1,42%), ma dall'altra ha incentivato le presenze del turismo estero (1.918.463; +12,10%), soprattutto dalla Germania +5,32%; Paesi Bassi +5,33%, Svizzera +1,56% e Francia +14,35%. Da segnalare il +38% della Polonia grazie alla rotta su Cracovia.

Sempre dai dati si evidenzia nella ripartizione mensile di arrivi e presenze un chiaro picco che vede i flussi concentrati nei mesi di luglio e agosto, sebbene arrivi e presenze registrati nei mesi di bassa stagionalità dimostrino un miglioramento in atto, per cui rimane prioritario attuare politiche di destagionalizzazione. Importante evidenziare come, in controtendenza, il mercato straniero non si concentri esclusivamente nei periodi di altissima stagione, ma si distribuisca anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre sia sulla costa che nell'entroterra.

Il target del turismo straniero inoltre rappresenta un mercato interessante, non soltanto per la tendenza della distribuzione dei flussi nei periodi di bassa stagione, ma anche per il valore medio di spesa che nel 2021 si attesta in media a 102,00 euro per viaggiatore, contro gli 89,00 euro medi per viaggiatore italiani, oltre alla durata media del soggiorno di due o più settimane per oltre il 50% dei turisti. Infine, risulta interessante anche la distribuzione per tipologia di struttura ricettiva: si disegna un quadro di numerose proposte diverse dalle convenzionali strutture alberghiere, in particolare la massiccia presenza degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.



