Dirigente squadra calcio aggredisce giocatori avversari, Daspo

Daspo nei confronti di un rappresentante della Dirigenza della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha disposto il questore di Ancona Cesare Capocasa. Il 20 gennaio il dirigente, presso lo stadio "G.Puerini" di Ostra Vetere, in occasione dell'incontro di calcio con la Trecastelli Polisportiva, valevole per il campionato di II Categoria Marche, ha tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcuni giocatori avversari e, dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, riproponeva il suo comportamento violento nei confronti di alcuni tesserati della compagine ospite. A seguito del provvedimento del questore, non potrà accedere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di un anno.

La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10mila euro fino a 40mila euro.: " Continua l'impegno della Polizia di Stato affinché, nell'interesse dell'intera comunità, le manifestazioni sportive si svolgano nel rispetto della legge e assicurando momenti ludici di intrattenimento senza problematiche di sicurezza e/o ordine pubblico"



