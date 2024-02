Un autobus a metano ha preso fuoco stamane a Macerata, intorno alle 7.30, in via via Cassiano da Fabriano. Molta paura, ma nessuna conseguenza per l'autista e i passeggeri, che sono scesi subito. Sul luogo sono intervenuti subito i vigili del fuoco (la cui caserma s trova a pochi minuti di distanza), che hanno spento le fiamme, e la polizia locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA