Insediata la nuova Questore di Pesaro Urbino Montereali

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha incontrato la nuova Questore Francesca Montereali, prima donna che in questo ruolo nella provincia di Pesaro Urbino. "Un piacere accoglierla in città - ha detto il primo cittadino -.

Pesaro sta facendo della legalità un valore distintivo della sua identità. Siamo sicuri che con il nuovo Questore riusciremo a portare avanti l'ottimo lavoro svolto fin qui, nel segno della collaborazione reciproca. È stato un primo confronto produttivo.

A lei, a tutta la sua squadra auguro un buon lavoro". Poi il saluto al questore uscente: "ringrazio il questore Raffaele Clemente per tutto il lavoro svolto in questi anni a Pesaro e in provincia. A lui va la nostra gratitudine, una persona di spessore e di grande competenza, con la quale collaborare e confrontarsi apertamente sulle questioni della legalità".

Anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha ricevuto stamattina la nuova Questore. "Persona dalle grandi capacità, che si è sempre distinta per competenze e spessore umano conseguendo risultati importanti nei suoi precedenti incarichi. - ha affermato Paolini dopo il vertice - Con le forze dell'ordine c'è piena sinergia e unione d'intenti. Abbiamo rinnovato la collaborazione reciproca in questo primo confronto sulle questioni territoriali più rilevanti. Mi ha fatto un'ottima impressione, sono contento che sia la prima donna a guidare la Questura di Pesaro e Urbino e le auguro buon lavoro.

Ringrazio sentitamente anche il precedente questore Raffaele Clemente per l'egregio servizio svolto per il nostro territorio nell'ultimo anno e mezzo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA