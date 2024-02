Pesaro aderisce a Giornata Nazionale vittime civili delle guerre

Il Comune di Pesaro aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra il primo febbraio di ogni anno per "conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l'attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati".

La Giornata di quest'anno, ricorda il Comune, "assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell'ultimo anno sono state oltre 33mila le vittime civili (dato Action on Armed violence) coinvolte nei 31 conflitti (dato Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo) in corso nel mondo. Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese".

"Non dobbiamo dimenticare che i conflitti di ieri e di oggi, portino con sé atrocità sui civili. La storia si può ripetere in modo diverso, abbiamo il dovere di diffondere e far prevalere la cultura della pace, uguaglianza e libertà", affermano il sindaco Matteo Ricci e il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini.

"Abbiamo raccolto, pertanto, con convinzione l'invito dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) e dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (Anci) ad aderire alla campagna 'Stop alle bombe sui civili', illuminando di blu stasera i luoghi simbolo della città, come via San Francesco e la fontana di piazzale Matteotti, come appello alla collettività e alla comunità internazionale affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali, che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati".

Il Comune invita i cittadini ad approfondire il tema della Giornata e più in generale delle vittime civili di guerra attraverso il sito www.anvcg.it e i canali social dell'Associazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA