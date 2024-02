Aggredisce la sorella e spinge a terra agente, arrestato 45enne

Colpito da un provvedimento amministrativo di ammonimento del Questore per violenza domestica, deteneva un fucile e relativo munizionamento.

Arrestato dagli agenti della Polizia di Fermo un 45enne, con precedenti di polizia, che dovrà rispondere di detenzione abusiva delle armi e munizionamento, resistenza a Pubblico ufficiale e per aggressione ai danni della sorella convivente.

Il 27 gennaio scorso al 112 Numero unico d'emergenza era giunta una richiesta d'intervento per l'aggressione commessa un uomo ai danni della sorella, conviventi. Agli operatori della Volante, giunti subito sul posto, la donna ha confermato di aver avuto una lite verbale con il fratello e che questi l'aveva minacciata di morte. Da una prima ispezione dei luoghi, gli agenti avevano notato un proiettile sopra un mobile, all'ingresso dell'abitazione. Accertato con la Sala Operativa che l'uomo non poteva detenere un'arma in quanto ammonto in precedenza dal Questore per violenza domestica, i poliziotti avevano eseguito una perquisizione della casa, trovando un fucile e altro munizionamento nascosti sotto una coperta in camera da letto. Il 45enne aveva provato a scappare, spingendo un poliziotto a terra, ma era stato bloccato e portato in Questura in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Informata l'Autorità giudiziaria, il 45enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, e l'arresto è stato convalidato. E' stato anche denunciato per gli altri reati connessi all'aggressione ai danni della sorella, detenzione abusiva di armi e munizioni.



