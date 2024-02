Rapinarono fattorino che consegnava alimentari, due denunce

Individuati e denunciati i due giovani autori della rapina commessa ai danni di un fattorino del circuito Just Eat il 4 gennaio scorso a Porto San Giorgio. Proprio i militari della Stazione di Porto San Giorgio hanno concluso con successo un'attività investigativa , denunciando alla Procura di Fermo i due sospettati, un 20enne tunisino residente a Montemonaco (Ascoli Piceno) e un marocchino di 19 anni, residente a Fermo, con precedenti. Sono stati identificati come autori della rapina grazie all'analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza, supportati da una positiva individuazione fotografica Mentre il fattorino si apprestava a scendere dal proprio veicolo per effettuare una consegna, è stato infatti avvicinato da due individui che, dopo avergli sottratto i generi alimentari da consegnare, lo hanno minacciato con un coltello e poi sono fuggiti precipitosamente a piedi sul lungomare di Porto San Giorgio. Il danno ammontava a 30 euro. I carabinieri sottolineano l'importanza di collaborare con le forze dell'ordine in caso di situazioni sospette o di pericolo. Grazie alla segnalazione del fattorino e alla tempestività dell'intervento dei Carabinieri, si è infatti riusciti ad individuare e deferire i presunti responsabili



Riproduzione riservata © Copyright ANSA