In scuola di Jesi ora di studio di Intelligenza artificiale

C'è una scuola in Italia in cui si studia Intelligenza artificiale. E' l'istituto di istruzione superiore "Marconi Pieralisi" di Jesi , in provincia di Ancona, che ha introdotto in via sperimentale, primo delle Marche e uno dei pochi a livello nazionale, la disciplina "Intelligenza Artificiale" all'interno dell'Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Il nuovo insegnamento figura nell'orario delle lezioni mentre nei pochi casi in Italia di scuole dove è contemplata, si affronta come semplice progetto su base volontaria.

"La disciplina è stata introdotta - spiega il coordinatore del Dipartimento di Informatica, Marcello Pigini - nelle classi quarte e quinte per un'ora a settimana. Lo scopo della proposta è fornire agli studenti una preparazione più specifica e avanzata sulle tecnologie emergenti e sulle loro applicazioni.

L'IA - ricorda - rappresenta una disciplina sempre più richiesta nel mondo del lavoro anche nel nostro territorio, e negli ultimi anni ha acquisito un'identità sempre più forte per cui abbiamo pensato di introdurla come disciplina a sé stante.

Si intende offrire, quindi, agli studenti la possibilità di ampliare significativamente il loro bagaglio culturale e le loro opportunità di carriera future".

Il tema del gradimento dell'Intelligenza artificiale nella scuola è stato affrontato anche da un sondaggio svolto da Swg su un campione di 600 insegnanti italiani, presentato dal sindacato Gilda. Dall'indagine emerge che l'intelligenza artificiale divide i docenti: il 52%, soprattutto tra gli over 55, si ritiene contrario al suo utilizzo mentre il 48% - per la maggior parte under 35 - è favorevole. Gran parte dei docenti ritiene utile l'AI per la burocrazia scolastica (44%) come per assenze, voti o correzione delle verifiche; per i programmi e i materiali didattici (41%); per la formazione dei docenti (37%). per il 47% degli insegnanti ci sono più rischi che opportunità riguardo all'insegnamento in aula. Per il 29%, invece, l'IA è una minaccia: tra i professori di liceo si respirano le maggiori preoccupazioni.



