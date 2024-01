Ruba 50 euro dal cesto offerte della chiesa durante un funerale

Ruba 50 euro dalla cesta delle offerte in una chiesa di Fabriano (Ancona) durante un funerale. Denunciato per furto aggravato un 50enne disoccupato, già più volte segnalato alla Autorità Giudiziaria per reati contro il patrimonio commessi in danno di attività commerciali, privati e strutture religiose anche di altri Comuni. L'uomo è stato individuato dalla polizia grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza interno alla chiesa.

In alcuni frame è stato immortalato il 50enne che, poco prima dell'inizio della celebrazione del funerale, simulando uno stato di dolore compatibile con la perdita di un congiunto, si è avvicinato al cesto dell'offertorio e, con una mossa repentina, ha arraffato una banconota da 50 euro che ha infilato in una tasca del giaccone. Poi si è allontanato velocemente, uscendo della chiesa. La conoscenza del territorio dei poliziotti di Fabriano ha consentito di riconoscere con certezza il responsabile che stato deferito all' autorità giudiziaria e proposto alla Questura di Ancona-Divisione Anticrimine per l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione.



