Comunità ebraica Ancona, 'Memoria mantiene in vita le persone'

"Coltivare la Memoria vuol dire mantenere in vita la persona e siccome la vita è la cosa più sacra, vuol dire che le persone sono ancora con noi, vivono ancora con noi". Così il presidente della Comunità ebraica di Ancona Marco Ascoli Marchetti parlando durante la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche per il Giorno della Memoria.

Alla seduta consiliare a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche gli studenti di sei classi di istituti scolastici marchigiani di diverso grado, che hanno offerto il loro contributo di riflessioni ed elaborati. Ascoli Marchetti ha ricordato come il tema che si ripresenta di consueto in questa giornata è quello del "mai più" per evitare che quello che è accaduto possa ripetersi: ha voluto però oggi declinare il significato della Memoria, anche in maniera differente.

"Nell'ebraismo - ha ricordato - la cosa più importante che ci sia è la vita, conservarla, salvare una vita per cui si può anche violare il terzo comandamento 'ricordati di rispettare il sabato e di non compiere in esso alcun lavoro': si può lavorare o fare qualunque cosa pur di salvare una vita perché è sacra".

"Il più cattivo augurio che si possa fare a una persona nell'ebraismo è 'che il tuo nome possa essere dimenticato' - ha aggiunto - perché se il nome della persona viene dimenticato, oltre al fatto di essere passata ad altra vita, la persona è morta per sempre; se la memoria invece viene coltivata, la persona continua a vivere, virtualmente, nel ricordo degli altri. Coltivare la Memoria vuol dire mantenere in vita la persona e siccome la vita è sacra, vuol dire che le persone vivono ancora con noi".



