A Pesaro non stop di appuntamenti per Giorno della Memoria

Pesaro ha celebrato il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dela Shoah e dei campi di concentramento con una stop di appuntamenti, a partire dal Consiglio comunale di stamane al Teatro Sperimentale. "La storia si può ripetere in modo diverso, i germi dell'intolleranza e del razzismo sono sempre stati nella società, sta a noi ricacciarli indietro facendo prevalere la cultura della pace, uguaglianza e libertà - ha detto il sindaco Matteo Ricci -. Abbiamo bisogno di fare un lavoro profondo sul ricordo e sugli accadimenti più drammatici sulla storia dell'umanità. È un dovere per chi, come me, rappresenta le istituzioni. Ed è un dovere per la scuola affinché queste atrocità non capitino più". "Le guerre sono intorno a noi e non riusciamo ad alzare una voce forte per il cessate il fuoco, per un negoziato di pace - ha aggiunto -né per la guerra in Ucraina, né per quella in Medio Oriente. Questa giornata ci deve spingere a rilanciare una cultura di pace. Non possiamo rassegnarci a guerra e odio".

Gli appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria, sono proseguiti con la consegna delle medaglie d'onore della Prefettura di Pesaro e Urbino e con un momento di musica e parole in programma insieme alle scuole della città. Alle ore 11.45, si è tenuto "Messia e Rivoluzione. Storia e storie del Bund", di Angelo Baselli e Miriam Camerini. Nel pomeriggio, la Sala Rossa del Municipio ha ospitato la presentazione libro con l'autore Italo Arcuri "Memme Bevilatte salvata da Teresa" ovvero la storia di salvezza di otto ebrei, a Riano, durante l'occupazione tedesca. Alle 17.45, a Palazzo Gradari è stata inaugurata la mostra "BESA un codice d'onore. Albanesi musulmani che salvarono ebrei ai tempi della Shoah" a cura del fotografo Norman Gershman.

In serata, sempre allo Sperimentale, il contributo musicale dell'associazione LiberaMusica e le letture a cura de Le voci dei libri. Poi il monologo "Storia di un uomo magro" di e con Paolo Floris, che porterà in scena la vicenda di Vittorio Palmas, contadino sardo e soldato reduce della Seconda Guerra Mondiale, riuscito a salvarsi dalle esecuzioni di Bergen Belsen, solo per i 2kg di peso in più.



