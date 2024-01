420mila euro indebite compensazioni imposte con fondi da Pnrr

Nel Fermano la Guardia di Finanza ha accertato nel 2023 indebite compensazioni di crediti d'imposta, finanziati anche con risorse del Pnrr, per circa 420 mila euro e contributi a fondo perduto per circa 280 mila euro. I controlli sono avvenuti nell'ambito di un piano d'intervento messo a punto, in maniera mirata e selettiva, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, nei confronti di soggetti connotati da concreti ed elevati indici di rischio.

E' emerso l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, finanziati anche dal Pnrr, per circa 420mila euro.

Contestato un importo indebitamente percepito, per oltre 278 mila euro di contributi a fondo perduto (ex art. 25 D.L.

34/2020) e finanziamenti garantiti dallo Stato (ex art. 13 D.L.

23/20), introdotti da politiche di sostegno e di sviluppo dell'economia post Covid-19.

Le verifiche hanno interessato 56 persone giuridiche, in buona parte operanti nel distretto calzaturiero, su un importo complessivo di 7,8 milioni di euro: rilevate irregolarità in 17 casi e segnalate cinque persone alla locale Procura: una per indebita compensazione (art. 10 quater del d.lgs. 74/2000), una per "indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e tre soggetti per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e per falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.). Proposti all'Autorità giudiziaria sequestri per un valore di 370mila euro.

Le società controllate sono state individuate all'esito di apposite analisi di rischio elaborate grazie alla sistematica valorizzazione delle numerose e strutturate informazioni estrapolabili dalla Dorsale Informatica del Corpo, e di risultanze informative acquisite in vari ambiti, a cui si affianca il flusso di comunicazioni alimentato da altri organi Istituzionali a seguito di protocolli d'intesa. Tra le irregolarità emerse: compensazione di crediti superiore a quella spettante, mancanza della perizia asseverata, per i beni eccedenti un determinato valore, di un tecnico iscritto all'albo, da cui risulti che i beni presentino determinate caratteristiche tecniche e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.



