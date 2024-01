Vescovo Ascoli, 'chi si candida lasci cariche nella Diocesi'

"L'appello è che la politica diventi sempre più uno spazio dove si difende il bene comune, dove si difendono i diritti delle persone; quindi ben venga chiunque si butti in politica, meglio ancora in schieramenti diversi, credendo in queste cose. Ma chi si candida non può mantenere le cariche nei consigli pastorali e degli affari economici della Diocesi". Così il vescovo di Ascoli Piceno Gianpiero Palmieri, ricordando che la sua disposizione indirizzata a chiunque abbia un ruolo all'interno della Diocesi, è volta ad "evitare che le riunioni diventino occasione per fare campagna elettorale, a maggior ragione se il candidato viene eletto". Nella primavera prossima ad Ascoli si voterà per le amministrative e in città c'è fermento per la formazione delle liste a sostegno dei candidati sindaci che al momento sono il primo cittadino uscente Marco Fioravanti, per il centro destra, ed Emidio Nardini, per il centro sinistra.

"Bene comune, solidarietà, sussidiarietà e tutela dell'ambiente sono i principi che Papa Francesco ritiene necessari per 'diventare popolo'. Mi auguro - l'auspicio di monsignor Palmieri - che siano anche ispiratori di chi deciderà di candidarsi per dare il proprio contributo alla vita amministrativa della città di Ascoli".



