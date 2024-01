Pg, nelle Marche rischio infiltrazioni mafiose non solo teorico

"Sebbene non vi siano elementi da cui poter ricavare un radicamento di organizzazioni di stampo mafioso nel nostro Distretto, tuttavia vi sono segnali che mostrano come tale rischio non sia solo teorico o potenziale".

Così il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona Roberto Rossi nel suo intervento all'inaugurazione dell'Anno giudiziario nelle Marche. Il magistrato ha ribadito la "costante attenzione verso il rischio di infiltrazioni mafiose nel territorio", evidenziando come ci siano segnali tali da tenere alta la guardia.

In particolare, Rossi ha ricordato il procedimento relativo all'omicidio a Pesaro, nel 2018, di Marcello Bruzzese, "fratello di un collaboratore di giustizia già affiliato alla cosca ndranghetista dei Crea di Rizziconi (Reggio Calabria), in relazione al quale i presunti responsabili sono stati condannati all'ergastolo in primo grado"; altro "segnale" arriva dal "procedimento, anche questo condotto dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Ancona, relativo ad un ingente traffico di oli esausti trattati illecitamente, i cui proventi andavano in larga misura a finanziare il sodalizio criminale di stampo camorristico denominato clan Moccia".



