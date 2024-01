Giorno Memoria: Ricci, 'no a razzismo, antisemitismo e guerre'

A Pesaro un corteo silenzioso dalla sinagoga di via delle Scuole ai fogli fossili di piazza del Popolo, le rose bianche e i visi delle vittime dei campi di concentramento. Nel Giorno della Memoria, la città ha voluto ricordare così, "una delle pagine più buie dell'umanità"; "la Shoah la tragedia più grande di sempre», ha detto il sindaco Matteo Ricci, coordinatore dei primi cittadini dem e presidente di Ali-Autonomie locali italiane, che stamattina ha preso parte al corteo in centro storico. L'iniziatva si è concluso con "una bellissima e commovente iniziativa" realizzata dai ragazzi del Mengaroni, guidati dalla preside Serena Perugini e dal professor Giorgio Donini, che hanno realizzato un percorso simbolico con le fotografie di chi non c'è più, posandoci sopra una pietra bianca.

"Va tenuta viva la memoria affinché questi fenomeni non capitino più, in un momento in cui il mondo è pieno di guerre.

Con grande forza diciamo no al razzismo, no all'antisemitismo, no alle guerre", ha concluso Ricci.

Le celebrazioni del Giorno della Memoria proseguiranno anche lunedì a Pesaro con il Consiglio comunale monotematico dalle ore 9.30 al Teatro Sperimentale, la consegna delle medaglie d'onore in Prefettura, gli eventi con le scuole, da presentazioni di libri e mostre, monologhi teatrali e concerti musicali.



