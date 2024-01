Questore Ancona dispone sospensione discoteca per 15 giorni

Sospensione per 15 giorni delle autorizzazioni di un locale adibito a discoteca di Fabriano (Ancona). Lo ha disposto il qustore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito dell'operazione Pitbull del 20 gennaio, che ha portato all'arresto di un 38enne bulgaro residente a Cesena, indiziato del reato di attività di vigilanza/security abusiva: aveva allestito, a Cesena, un'agenzia priva di qualsiasi licenza prefettizia.

Il 38enne è stato arrestato in flagranza per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento; deferito a piede libero per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per possesso di anabolizzanti e per ricettazione di tali sostanze. Anche la discoteca di Fabriano era stata controllata dagli agenti di polizia, che hanno accertato che in 8 operavano abusivamente come addetti al servizio di security, con tesserini posti sotto sequestro, riportanti diciture false dato che nessuno di loro (alcuni dei quali pregiudicati), risultavano iscritti negli elenchi prefettizi.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare come il titolare della discoteca di Fabriano avesse sottoscritto un contratto con due agenzie di addetti alla sicurezza, quella di Cesena e un'altra a Perugia, senza richiedere ai loro titolari il possesso della prevista licenza prefettizia che non avevano.

Per il rinvenimento di modiche quantità di droga e per alcuni episodi di aggressioni e lesioni tra giovani, il questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni rilasciate all'esercizio pubblico per quindici giorni.



