Carnevale: a Fano vietati ombrelli aperti e rovesciati

Divieto di usare gli ombrelli aperti e rovesciati per la raccolta del 'getto' di dolciumi e le bombolette spray durante il Carnevale di Fano, in programma il 28 gennaio e il 4 e 11 febbraio. Lo ha stabilito il Comune con un'ordinanza, relativa alle sfilate dei carri allegorici, durante le quali i figuranti gettano dolciumi sulla folla.

L'amministrazione invita a usare appositi contenitori di cartone, i cosiddetti 'prendigetto'. L'uso degli ombrelli rovesciati, viene spiegato, può provocare danni in particolare al volto degli spettatori. Vietata anche la vendita di superalcolici e di bevande in vetro o lattine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA