Sindaco Ancona, 'la Costituzione si fonda sull'antifascismo'

"La Costituzione italiana si fonda sull'antifascismo, mi sembra antistorico discuterne ancora oggi" e chi fa manifestazioni come quelle di Acca Larentia "se ne fa carico, ne risponde lui". Lo ha detto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (Forza Italia) a margine dell'inaugurazione di una Pietra d'inciampo dedicata a Bruno Cagli, la prima delle quattro installazioni svelate oggi nel capoluogo marchigiano: due per esponenti della comunità ebraica, una per un antifascista e una per un Imi (Internato Militare Italiano).

Per altro, secondo Silvetti, i distinguo sull'antifascismo sono "fuori luogo" in occasioni come il Giorno della Memoria, in cui si ricordano le vittime dei campi di sterminio. "Chi fa distinguo in occasioni come queste fa un errore - ha aggiunto -, in questi momenti serve la massima attenzione per ricordare non solo il sacrificio delle vittime, ma anche un atteggiamento, una predisposizione all'annientamento dell'essere umano. Non si tratta solo di un fatto storico, qui abbiamo famiglie che hanno pagato un caro prezzo, civili, militari, la comunità ebraica in particolare che è parte integrante della storia della città, una delle più importanti del Paese".

Le quattro Pietre d'incimpo di oggi si aggiungono alle 23 già installate dal 2017 per le strade di Ancona, "un percorso importante" che l'amministrazione comunale intende "assolutamente" proseguire, anche implementando i fondi a disposizione.



