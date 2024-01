A fuoco appartamento a Ancona, evacuata famiglia con due bambini

I vigili del fuoco e la Croce Gialla sono intervenuti la scorsa notte per un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un edificio in corso Calro Alberto ad Ancona. E' stata evacuata una famiglia di quattro persone (due sono bambini), rimaste lievemente intossicate, che però non hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale. Dato che il fumo ha invaso lo stabile, anche gli altri residenti sono usciti in strada, me nessuno ha avuto bisogno di cure mediche e sono tornati a casa, mentre l'appartamento da dove era partito l'incendio è risultato inagibile. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi. Sul luogo anche le Volanti della polizia.



