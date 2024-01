Giorno della Memoria, seduta aperta Consiglio Marche 30 gennaio

Seduta aperta del Consiglio regionale convocata per martedì 30 gennaio, a partire dalle ore 10, dedicata al Giorno della Memoria per ricordare la tragedia della Shoah.

Al termine della celebrazione, i lavori del Consiglio proseguiranno in seduta ordinaria con l'eventuale discussione di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nel corso della seduta assembleare aperta. All'ordine del giorno figurano poi numerose interrogazioni e un pacchetto di mozioni sul tema della violenza contro le donne. Iscritte all'esame d'Aula anche la proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri di Forza Italia, Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui, per i 500 anni dall'istituzione dell'Ordine dei Frati Cappuccini, un'altra pdl, ad iniziativa del gruppo Pd, per la creazione di un fondo per l'erogazione del reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza e la proposta di atto amministrativo di modifica al programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.



