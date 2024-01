Escursionista si perde e cade in un dirupo nel Fermano

Durante una camminata nella zona del Santuario della Madonna dell'Ambro a Montefortino (Fermo), un escursionista si è perso ed è poi caduto in un dirupo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. L'uomo, che comunque è riuscito a chiedere soccorso chiamando con il proprio telefonino, è stato poi recuperato con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) dai vigili del fuoco: in un primo momento gli operatori non riuscivano ad individuare l'escursionista e avevano chiesto l'intervento dell'elicottero, poi la squadra dei vigili l'ha individuato da terra e l'ha recuperato.



