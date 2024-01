Docente Unicam meteorologo ufficiale competizioni sci a Cortina

Massimiliano Fazzini, docente dell'Università di Camerino della Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie, sarà il meteorologo ufficiale di tre competizioni sciistiche in programma a Cortina nei prossimi giorni: nel fine settimana con le gare di Coppa del mondo di sci femminile, a seguire le gare di Coppa del mondo di sci paralimpico e per chiudere, il 3 e 4 febbraio, la 47ma Granfondo Dobbiaco-Cortina, grande classica che si svolge dal 1977 ed è la seconda Granfondo più grande in Italia.

"Il ruolo del meteorologo in ambiente montano e innevato - sottolinea il professor Fazzini - è di fondamentale importanza: avrò il compito di consigliare e di caratterizzare le scelte degli organizzatori relativamente alla corretta gestione delle competizioni. La previsione alla scala puntuale è molto complessa in area montana, quindi oltre a beneficiare degli output dei modelli fisico-matematici e della previsione di nowcasting attraverso l'utilizzo delle animazioni satellitari e dei radar meteorologici, è necessaria un'osservazione costante dei dati provenienti dalle stazioni meteorologiche intorno ai tracciati di gara e l'ambiente fisico del cielo". Fazzini collabora alle gare di Coppa del Mondo di Sci alpino dal 2013 e ha fatto parte di parte dei gruppi di previsori e rilevatori in diversi Campionati del Mondo di sci.



