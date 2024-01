Aggredisce la ex convivente a Montegranaro, arrestato

A Montegranaro (Fermo), dopo una richiesta d'intervento al 112, i carabinieri della locale stazione dell'Arma hanno arrestato in flagranza un 40enne del Fermano che aveva aggredito in centro l'ex convivente, procurandole ferite guaribili in 15 giorni medicate all'ospedale di Tolentino, durante un incontro occasionale. L'uomo, con precedenti penali, è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale. La donna aveva già sporto denuncia contro di lui presso un altro corpo di polizia. L'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione dopo le formalità di rito, come disposto dall'autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione dei Carabinieri di Montegranaro che è incaricata delle indagini.

Altro arresto per violenze di genere da parte dei carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio i quali, durante un servizio di pattugliamento hanno individuato e arrestato un 37 anni, residente a Porto San Giorgio e con precedenti penali. L'arresto è scattato in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona. Il 37enne era condannato a scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, commessi tra il 2012 e il 2016 nel Comune di Osimo (Ancona). Dopo le formalità l'arrestato è stato trasferito presso la Casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell'autorità Giudiziaria incaricata del caso, informata dalla stazione di Porto San Giorgio che ha condotto l'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA