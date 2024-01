E' fissata per oggi l'udienza della Cassazione in merito all'accusa di violenza sessuale a carico di Innocent Oseghale già ritenuto responsabile dell'omicidio di Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata e condannato all'ergastolo.

I giudici della Suprema Corte sono chiamati a vagliare l'istanza di impugnazione avanzata dal difensore di Oseghale dopo la sentenza della corte d'appello di Perugia che ha ribadito per l'uomo anche l'accusa di stupro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA